شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تحذف فيديوهات فاروق جعفر المثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذفت قناة الزمالك عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب تصريحات فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الأسبق والتى أكد فيها على مجاملة الحكام للأندية المصرية.

وكان فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، فد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى.

وقال لاعب الزمالك السابق: «كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز».