شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات فاروق جعفر.. الإعلام المغربي يطالب «كاف» بسحب ألقاب الزمالك القارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب الإعلام المغربي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بفتح تحقيق موسع بشأن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر، أيقونة نادي الزمالك، التي اعترف خلالها بمجاملة الحكام الأفارقة للفارس الأبيض خلال مشاركاته القارية.

وقال موقع «البطولة» المغربي، يجب فتح تحقيق حقيقي لمعاقبة مُفسدي الكرة الأفريقية، وسحب ألقابهم وانتصاراتهم، خاصةً وأن القارة عانت طويلًا من “التحكيم” الذي كان يُشترى بمجرد نزول رجال الصافرة في فنادق فخمة .

يشار إلى أن فاروق جعفر، أكد خلال حديثه لقناة الزمالك، أن الفارس الأبيض استفاد من مجاملات تحكيمية في البطولات القارية، وكان يعرض عليه كقائد للفريق، إما الحصول على ضربة جزاء أو طرد لاعب منافس في مقابل النزول في فنادق كبيرة وركوب سيارات فارهة.