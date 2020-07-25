شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الإسماعيلي يشن هجومًا على فاروق جعفر:«روقة التمثيل المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شن على غيط عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، هجومًا على فاروق جعفر لاعب الزمالك سابقًا، بسبب تصريحاته التي أدلى بها صباح اليوم السبت بشأن حصول الأندية على البطولات الإفريقية بمجاملات تحكيمية.

أثار لاعب الزمالك السابق جدلًا كبيرًا في الساحة الرياضية صباح اليوم بعدما أدعى أن الأندية المحلية ومنتخب مصر حصلوا على البطولات الإفريقية بمجاملات الحكام الآفارقة.

وأشار فاروق جعفر إلى أن على أبوجريشة لاعب الإسماعيلي أخذ الكرة من يد حارس مرمى الفريق المنافس في إحدى مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الدراويش كأول نادي مصري عام 1970. طالع باقي التصريحات من هنا.

وقال غيط على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى كل رؤساء تحرير البرامج الرياضية، احذرو من المغيبين».

وتابع: «لن نقبل كلامك وتشكيكك في أول بطولة إفريقيه تدخل مصر بالعرق والعطاء وليست بالتمثيل أنه الإسماعيلى».

وأكمل: «أنت فضلت تلعب خمس سنوات وأنت مبطل علشان تسقط في منطقه الجزاء».

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وأضاف: «وتأخذ ضربات جزاء مش على أبوجريشة لاعب الإسماعيلي اللى بيلعب بيده يا روقة التمثيل المصرى، فوقوا لنفوقكم».