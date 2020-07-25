شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتوعد بالرد على مهاجمي فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توعد المستشار مرتضى منصور، بالرد على ما اسماهم بالكتائب الإلكترونية للنادي الأهلي، بعد الهجوم على نجم الزمالك السابق فاروق جعفر.

وكان نجم الزمالك السابق، قد كشف أمس على قناة الزمالك، ان العديد من الفرق والمنتخبات المصرية، وعلى رأسها نادي الزمالك، قامت بتقديم رشاوى للحكام اثناء المشاركة في البطولات الافريقية، وانه كان شاهد على هذه الوقائع بصفته كابتن فريق الزمالك حينها.