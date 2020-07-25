شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود عبدالرازق «شيكابالا»، ويوسف إبراهيم «أوباما»، وكابونجو كاسونجو، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش المران الجماعي التي يخوضها الفريق حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.
كما يؤدي باقي لاعبي الفريق تدريبات بالركض مع إجراء اطالات تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية، مع مجموعة وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، مع مجموعة أخرى.
ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد، مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل، يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.
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