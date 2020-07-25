«جنش» يخوض تدريبات تأهيلية في «الجيم» على هامش مران الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية «الجيم» بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم السبت. وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لأداء بعض التدريبات التأهيلية لتجهيزه بالشكل الأمثل. وقاد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، ثلاثي حراس الزمالك. ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير، حيث يخوض مباراة ودية غدا، الأحد، مع وادي دجلة، ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب، الاثنين المقبل، تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش، الأربعاء المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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