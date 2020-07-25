شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفرين» ينضم إلى صفوف زينيت بطرسبرج الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم، السبت، أن المدافع الكرواتى ديان لوفرين، لاعب ليفربول، سوف ينتقل إلى صفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع «ليفربول إيكو»، بلغت قيمة صفقة انتقال لوفرين من ليفربول إلى زينيت 11 مليون يورو.

وانضم لوفرين إلى ليفربول في يوليو 2014 من ساوثهامبتون مقابل 20 مليون استرليني، وحقق مع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.