شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفرين» ينضم إلى صفوف زينيت بطرسبرج الروسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم، السبت، أن المدافع الكرواتى ديان لوفرين، لاعب ليفربول، سوف ينتقل إلى صفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب موقع «ليفربول إيكو»، بلغت قيمة صفقة انتقال لوفرين من ليفربول إلى زينيت 11 مليون يورو.
وانضم لوفرين إلى ليفربول في يوليو 2014 من ساوثهامبتون مقابل 20 مليون استرليني، وحقق مع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,072
-
تعافي
31,970
-
وفيات
4,518
كانت هذه تفاصيل خبر «لوفرين» ينضم إلى صفوف زينيت بطرسبرج الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.