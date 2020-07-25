شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يغيب عن تدريبات الزمالك بإذن من الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أحمد سيد «زيزو» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم السبت، بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد بجوار أسرته في المنيا.

ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد، مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل، تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.