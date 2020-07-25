شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرد على أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يوجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح مستمر مع ليفربول الموسم القبل، نافيًا معرفته بأي شئ عن رحيله من عدمه.

وقال المدير الفني لليفربول: «صلاح سيبقى مع ليفربول.. لم أسمع شئ عن رحيلة ما زال لديه الحماس ليبقى معنا الموسم المقبل».

أضاف: «يبدو لي أنه مستقر حقا أن يكون صادقا، ليس لدي أي فكرة في الواقع، ولكن يمكنك أن تسألني نفس السؤال لجميع اللاعبين الآخرين سأقول لك ليس لدي أي فكرة، لم أفكر في ذلك حتى سألتني الصحافة».

وتابع كلوب: «طالما أنني لا أسمع أي شيء ولا أسأل اللاعبين عن رأيهم في الموسم المقبل أو في غضون عامين، بالنسبة لي، يبدو أنه سيبقى».

وكان صلاح قد أدلى بتصريحات لصحيفة كولومبية قال: «أريد الاستمتاع باللحظة! لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث، لنرى ما سيحدث، ولكن في الوقت الحالي فزنا بدوري أبطال أوروبا، فزنا بالدوري الانجليزي الممتاز ، وأنا سعيد».

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