شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «الفراعنة» في «مونديال 90» يستنكر تصريحات فاروق جعفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنكر فتحي مبروك، مدرب المنتخب الوطني في كأس العالم إيطاليا 1990، تصريحات فاروق جعفر، كابتن الزمالك السابق، بأن الأندية المصرية استفادت من مجاملات تحكيمية في البطولات القارية، كما اعتبر أن منتخب مصر، صعد لمونديال 1990 مستفيدًا من التحكيم أيضا.

وقال مبروك، خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة كورة»، عبر إذاعة الشباب والرياضة: «صعدنا إلى نهائيات كأس العالم 1990، بعد ما لعبنا مباراتي الجزائر، ذهابا وإيابا، بكل جدية وحققنا الفوز عن جدارة».

وأكد مدرب منتخب مصر السابق، أن جيل 90 من أفضل أجيال الكرة المصرية، كما أننا وصلنا نهائيات كأس العالم بجهد وعرق، وقدمنا مباريات جيدة، ولم يجاملنا التحكيم على الإطلاق.

وأضاف: «قدمنا مباريات جيده أيضا بكأس العالم، بعدما حققنا تعادلين، أمام هولندا أقوى منتخبات العالم وقتها، وأيرلندا، ولقينا هزيمة بهدف دون رد أمام إنجلترا، والجميع أشاد بمستوى المنتخب الوطني».

وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات ستؤثر تحكيميًا على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، على الرغم أن الكرة المصرية بوجه عام، تتعرض لأخطاء تحكيمية في البطولات القارية، ولكنها واردة.

وأتم: «لم أرى أي مجاملات تحكيمية طوال مشواري سواء كلاعب أو مدرب للنادي الأهلي، بل العكس كانت هناك أخطاء تحكيمة ضد القلعة الحمراء، مثل هدف إينراموا مهاجم الترجي التونسي عام 2010، والذي أحرزه بيده».

Advertisements