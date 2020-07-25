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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشكلة في ريال مدريد والسبب كوبو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
وضع اللاعب الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو ناديه ريال مدريد في ورطة في مسألة منحه الجنسية الإسبانية.
ريال مدريد تقدم بطلب من أجل منح لاعبيه الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي الجنسية الإسبانية ليستفيد النادي الملكي من تقييد لاعبين آخرين من خارج أوروبا في قائمة الفريق.
إسبانيا تمنح الجنسية لغير حامليها في حال إقامة هذا الشخص لمدة عامين في إسبانيا وهو الشرط الذي يتوافر في كوبو.
ولكن الأزمة تتمثل في أنّ دولة اليابان ترفض حصول مواطنيها على جوازين سفر لذا فإن كوبو لن يكون له حق الحصول على الجنسية الإسبانية.
ذلك يعني أنّ كوبو سيظل دائمًا يشغل مكانًا من اللاعبين غير الإسبان داخل ريال مدريد.
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