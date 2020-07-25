مشكلة في ريال مدريد والسبب كوبو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

وضع اللاعب الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو ناديه ​ريال مدريد​ في ورطة في مسألة منحه الجنسية الإسبانية.



ريال مدريد تقدم بطلب من أجل منح لاعبيه الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي الجنسية الإسبانية ليستفيد النادي الملكي من تقييد لاعبين آخرين من خارج أوروبا في قائمة الفريق.

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إسبانيا تمنح الجنسية لغير حامليها في حال إقامة هذا الشخص لمدة عامين في إسبانيا وهو الشرط الذي يتوافر في كوبو.

ولكن الأزمة تتمثل في أنّ دولة اليابان ترفض حصول مواطنيها على جوازين سفر لذا فإن كوبو لن يكون له حق الحصول على الجنسية الإسبانية.

ذلك يعني أنّ كوبو سيظل دائمًا يشغل مكانًا من اللاعبين غير الإسبان داخل ريال مدريد.