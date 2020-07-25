اخبار الرياضه

مشكلة في ريال مدريد والسبب كوبو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشكلة في والسبب كوبو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

وضع اللاعب الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو ناديه ​ريال مدريد​ في ورطة في مسألة منحه الجنسية الإسبانية.

ريال مدريد تقدم بطلب من أجل منح لاعبيه الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي الجنسية الإسبانية ليستفيد النادي الملكي من تقييد لاعبين آخرين من خارج أوروبا في قائمة الفريق.

Advertisements

إسبانيا تمنح الجنسية لغير حامليها في حال إقامة هذا الشخص لمدة عامين في إسبانيا وهو الشرط الذي يتوافر في كوبو.

ولكن الأزمة تتمثل في أنّ دولة اليابان ترفض حصول مواطنيها على جوازين سفر لذا فإن كوبو لن يكون له حق الحصول على الجنسية الإسبانية.

ذلك يعني أنّ كوبو سيظل دائمًا يشغل مكانًا من اللاعبين غير الإسبان داخل ريال مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشكلة في ريال مدريد والسبب كوبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا