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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي مهتم بمدافع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن نية نادي تشيلسي تعزيز خطه الخلفي خلال سوق الانتقالات المقبل.
وبحسب موقع فوتبول إنسايدر فان البلوز مهتمون بالمدافع الانكليزي جون ستونز لاعب مانشستر سيتي.
واشار الموقع الى ان المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد بات مقتنعا بضرورة تعزيز الخط الخلفي خلال سوق الانتقالات المقبل.
كما ذكر التقرير ايضا الى ان ادارة البلوز تعتقد ان اسلوب لعب ستونز تتناسب مع الطريقة التي يعتمدها لامبارد.
يذكر ان ستونز كان هدفا لتشيلسي عندما كان لاعبا لنادي ايفرتون قبل ان يقرر الانتقال الى مانشستر سيتي.
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