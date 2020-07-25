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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليون يريد استعادة اومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نية نادي اولمبيك ليون استعادت خدمات المدافع صامويل اومتيتي من برشلونة. وبحسب اذاعة مونتي كارلو الفرنسية فان ادارة ليون تريد عودة امتيتي ولو على سبيل الاعارة شرط ادراج بند احقية الشراء في الموسم التالي.
يذكر ان اومتيتي كان قد انتقل من صفوف ليون الى برشلونة عقب بطولة اليورو 2016، وكان المدافع البالغ من العمر 26 عام قد تمكن من تقديم مستويات مميزة مع النادي الكتالوني قبل تعرضه لاصابة في الركبة افقدته مركزه في التشكيل الاساسي للبرسا.
ومن المتوقع ان تحتدم المنافسة على ضم اومتيتي في الصيف اذ يعد المدافع الفرنسي هدفا لعدد من الاندية الاوربية الساعية لضمه.
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