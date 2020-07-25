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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارادونا: إنفانتينو أحبطني وماكري سرق كل شيء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
أكد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا اليوم السبت، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، أحبطه، بينما قال إن الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري "سرق كل شيء". وأوضح مارادونا في تصريحات لقناة (C5N) التليفزيونية "تحدثت مع إنفانتينو حول أمر ما، وجعلني أشعر بالإحباط. أرى أن يمنحوا جائزة لماكري. جائزة على ماذا؟ يجب أن نركله على مؤخرته". وأضاف مدرب خيمناسيا لا بلاتا "كما عاد كل من بلاتيني (ميشيل)، وبلاتر (جوزيف)، والمياه عادت لطبيعتها من جديد، وقاما بتوزيع الأموال فيما بينهما. لم يرد أحد أي شيء. لأجل كل هذا أترك فيفا". وفيما يتعلق بالرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، شدد صاحب الـ59 عاماً: "هناك العديد من أصدقائه الذين اصبحوا مليونيرات. الأمر بسيط، عليه أن يذهب للسجن مع كل أتباعه". وأكمل بطل العالم مع "الألبيسيليستي" في 1986 بالمكسيك "البلاد كانت تعاني من وباء، وجميع الأرجنتينيين يعرفون أننا كنا مقبلين على وباء جوع. ماكري سرق كل شيء". وكان الـ"بيلوسا" انتقل لمدينة لا بلاتا هذا الأسبوع انتظارا لتطور فيروس كورونا المستجد من أجل العودة من جديد للتدريبات مع فريقه بمجرد الحصول على موافقة حكومة البلد اللاتيني.
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