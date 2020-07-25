شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإيطالي: بارما يعمق جراح بريشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 عمق فريق بارما جراح مضيفه بريشيا وفاز عليه 2-1 اليوم السبت في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وجاءت المباراة بمثابة تحصيل حاصل لفريق بريشيا بعدما تأكد قبل فترة هبوطه للدرجة الثانية. الفوز رفع رصيد بارما إلى 46 نقطة في المركز العاشر وظل بريشيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة. وتقدم ماتيو دارميان بهدف لبارما في الدقيقة 59 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك دانييلي ديسينا التعادل لبريشيا قبل أن يحسم ديان كولوسيفسكي الفوز لبارما بهدف في الدقيقة 81.





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