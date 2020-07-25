- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يكشف تطورات إصابة رباعي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، التشخيصات الطبية لرباعي الفريق كيليان مبابي، تيلو كيرير، عبدو ديالو، وخوان بيرنات. كشف نادي باريس سان جيرمان عن إصابات لاعبيه بعد المباراة النهائية لكأس فرنسا، التي فاز بها على سانت إيتيان 1-0، في ملعب فرنسا. وقال باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي: "كيليان مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، مع آفة كبيرة في الجهة الجانبية الخارجية لقدمه، ليتم إعادة تقييمه في غضون 72 ساعة على المستويين السريري والتصويري". وأضاف البيان: "يعاني تيلو كيرير من كدمة في الفخذ، ولن يكون متوفراً للفريق من 4 إلى 5 أيام". واختتم: "سيعود كل من خوان بيرنات، وعبدو ديالو، إلى تدريبات الفريق الإثنين المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يكشف تطورات إصابة رباعي الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.