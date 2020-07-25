سان جيرمان يكشف تطورات إصابة رباعي الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، التشخيصات الطبية لرباعي الفريق كيليان مبابي، تيلو كيرير، عبدو ديالو، وخوان بيرنات. كشف نادي باريس سان جيرمان عن إصابات لاعبيه بعد المباراة النهائية لكأس فرنسا، التي فاز بها على سانت إيتيان 1-0، في ملعب فرنسا. وقال باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي: "كيليان مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، مع آفة كبيرة في الجهة الجانبية الخارجية لقدمه، ليتم إعادة تقييمه في غضون 72 ساعة على المستويين السريري والتصويري". وأضاف البيان: "يعاني تيلو كيرير من كدمة في الفخذ، ولن يكون متوفراً للفريق من 4 إلى 5 أيام". واختتم: "سيعود كل من خوان بيرنات، وعبدو ديالو، إلى تدريبات الفريق الإثنين المقبل".

