كيون معجب بالروح القتالية التي يمتلكها تيرني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

اشاد لاعب ​ارسنال​ السابق ​مارتن كيون​ بالروح القتالي التي يمتلكها المدافع ​كيران تيرني​. وقال كيون في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية:"سمعت أنه تم إخبار تيرني بالتباطؤ في التدريب لأن بعض اللاعبين كانوا خائفين من مدى عدوانيته، لا، هذا بالضبط ما تريده في المعسكر وأنا متأكد تمامًا إذا نظرت إلى أبطال الدوري في نهاية هذا الأسبوع ، ليفربول ، أراهن على أنه في جلسات التدريب كان على المدرب سحبهم قليلاً لأنهم تنافسيين للغاية ، هذا ما تحتاجه".



واتم:"قيل لأرتيتا، أنه بحاجة إلى إبطاء تيرني في التدريبات بسبب عدوانيته وإندفاعه، ولكن أعتقد أنه في الواقع لا ، يجب تسخيره ، بالطبع ، لأنك لا تريد أن يصاب اللاعب بالجنون في التدريب ولكن ما تريده هو أن يتبع الجميع نفس طريقة السلوك".