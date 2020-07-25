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تير شتيغن بحاجة للتدخل الجراحي وفترة الغياب لن تكون قصيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

اكدت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الألماني مارك اندريه ​تير شتيغن​ حارس مرمى نادي ​​ الاسباني لا يزال يعاني من إصابة في أوتار ركبته اليمنى وذلك قبل مواجهة نابولي في .

وكشفت التقارير أن تير شتيغن يعاني من آلام في أوتار ركبته اليمنى منذ فترة طويلة ولكن النادي الكتلوني كان يعالجه بالمُسكنات.

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وشددت على أن اللاعب شعر بآلام مجددًا خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعل برشلونة يشعر بقلق كبير ويحدد موعد لجراحة في الركبة بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك اللاعب في مواجهة نابولي وفي حالة خسارة برشلونة وتوديع البطولة سيخضع مارك إلى الجراحة في الركبة فورًا.

وأشارت إلى أن الجراحة ستحتاج إلى ابتعاد تير شتيغن عن الملاعب مابين 3 أو 4 أشهر مما يعني أنه لن يشارك في أي مباراة فيما تبقى من هذا العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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