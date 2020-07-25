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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تير شتيغن بحاجة للتدخل الجراحي وفترة الغياب لن تكون قصيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
اكدت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الألماني مارك اندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الاسباني لا يزال يعاني من إصابة في أوتار ركبته اليمنى وذلك قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.
وكشفت التقارير أن تير شتيغن يعاني من آلام في أوتار ركبته اليمنى منذ فترة طويلة ولكن النادي الكتلوني كان يعالجه بالمُسكنات.
وشددت على أن اللاعب شعر بآلام مجددًا خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعل برشلونة يشعر بقلق كبير ويحدد موعد لجراحة في الركبة بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيشارك اللاعب في مواجهة نابولي وفي حالة خسارة برشلونة وتوديع البطولة سيخضع مارك إلى الجراحة في الركبة فورًا.
وأشارت إلى أن الجراحة ستحتاج إلى ابتعاد تير شتيغن عن الملاعب مابين 3 أو 4 أشهر مما يعني أنه لن يشارك في أي مباراة فيما تبقى من هذا العام.
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