خيسي يريد العودة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 يأمل المهاجم الإسباني ​خيسي رودريغيز​ أن يتمكن من العودة إلى الدوري الإسباني في السوق الكروية الصيفية المقبلة، بعد تجربة فاشلة له مع نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.

و يلقى اللاعب إهتماماً كبيراً من قبل نادي قادش الصاعد مؤخراً إلى الليغا.

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