شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ياكيني: روما فريق قوي للغاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 اكد المدير الفني لنادي فيرنتينا ​جيوسيبي ياكيني​ على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بنادي روما. وقال ياكيني في تصريحات للموقع الرسمي للفيولا:"روما فريق قوي للغاية ، لأنهم أعادوا اكتشاف هويتهم مؤخرًا وقدموا عروض ممتازة، قام باولو فونسيكا مدرب روما بتغيير النظام إلى ثلاثة لاعبين في الدفاع وحقق التوازن بشكل جيد ، لذلك يجب على ​فيورنتينا​ اللعب بالعقلية الصحيحة لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع:"فونسيكا مدرب جيد ، ومستعد جيدًا ومتعدد الاستخدامات من الناحية التكتيكية ، لذلك فهو غير ثابت على نظام واحد ، لقد تغير إلى ثلاثة في الدفاع لتحقيق أقصى استفادة من الخصائص التي يتمتع بها لاعبيه".

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