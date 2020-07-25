شكرا لقرائتكم خبر كاريلي: راض عن اللاعبين رغم خسائر أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فابيو كاريلي، أن نتائج اللقاءات الودية الثلاثة الماضية ضمن برنامج معسكر أبها ليست ذات أهمية.

وأشار كاريلي إلى أن هناك أهدافا رئيسة خلف إقامة تلك اللقاءات ذات جوانب فنية ولياقية وتكتيكية تم التجهيز لها مبكرا لتطبيقها استعدادا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدى كاريلي رضاه عما قدمه اللاعبون من انضباط وتأدية مختلف التدريبات وتطبيق نهجه الفني والتكتيكي خلال اللقاءات الثلاثة الماضية أمام فرق نجران والقادسية وضمك، حيث تعادل مع نجران، في حين خسر من القادسية وضمك.

وقرر كاريلي تجهيز الفريق بصورة نهائية من خلال اعتماد العناصر الأساسية والاحتياطية في مواجهة فريق الوحدة مساء الأربعاء المقبل، تأهبا لمواجهة أبها في الرابع من أغسطس المقبل بمدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد اختتم مساء أمس معسكر أبها بعد أن استمر 20 يوما، وخلاله خسر خدمات مهاجمه الإيفواري ويلفريد بوني بسبب الإصابة، حيث سيكون أبرز الغائبين عن مواجهة أبها.