جوليانو يكذب الأتراك ويجدد ولاءه للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذب المحترف البرازيلي بصفوف فريق النصر جوليانو دي باولا الأنباء التي راجت عن مقابلته أحد مسؤولي أو مندوبي نادي فنربخشه التركي خلال الفترة الماضية.

وقال اللاعب لصحيفة A Sport «لم ألتق أي مندوب من قبل النادي التركي أو أتلق اتصالا أثناء تواصلي مع إدارة نادي النصر بشأن حقوقي المالية».

وأضاف «لقد سددت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت جميع مستحقاتي المالية، بعد أن خصمت 15% من رواتبي الشهرية كحال بقية زملائي اللاعبين بسبب جائحة كورونا، ولم يتبق لي في ذمة إدارة النادي أي مبلغ مالي، وسأواصل اللعب في النصر ولن أفسخ عقدي الاحترافي».

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وكانت صحيفة TRT Spor التركية أشارت إلى اجتماع وكيل أعمال اللاعب وليام ديفلا في وقت سابق مع رئيس نادي فنربخشه علي كوج في إسطنبول عارضا عليه خدمات موكله، خاصة بعد أن هدد وكيل الأعمال، إدارة النصر بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن متأخرات مالية لموكله تصل إلى 4 أشهر.

من ناحية ثانية اقتربت إدارة نادي النصر من إقناع نظيرتها في الأهلي من بيع المدة المتبقية من عقد لاعبها عبدالفتاح عسيري الذي وقع للنصر بعد دخوله فترة الأشهر الـ6 الأخيرة من عقده، خاصة وأن إدارة الأهلي ترغب في تعزيز مواردها المالية.

على الصعيد نفسه، قدمت إدارة النصر عرضين للاعب خميس عوض لتجديد عقده الاحترافي، الأول التوقيع لمدة عام مع أفضلية التجديد لعام آخر، والعرض الآخر التجديد لعامين بعرض مالي أقل.