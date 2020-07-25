شكرا لقرائتكم خبر الهلال يبقي العبدان ويبعد باهبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مع اللاعب الشاب الصاعد حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حمد العبدان على توقيع عقد احترافي لمدة 3 مواسم مقبلة، ليكون العقد الاحترافي الأول لصانع اللعب الشاب.

وبهذه الخطوة تكون إدارة نادي الهلال قطعت الطريق على كل الأندية التي كانت تنوي التعاقد مع العبدان في الفترة الحالية.

من جهة أخرى تأكد خروج لاعب خط الوسط هتان باهبري عن حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لمباراة الديربي المرتقبة أمام النصر في الخامس من أغسطس المقبل في إطار الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم جاهزية اللاعب وتأخره في العودة إلى التدريبات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبذلك ينضم باهبري إلى زميله عبدالله عطيف الذي سيغيب هو الآخر عن المباراة لعدم جاهزيته أيضا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به قبل 4 أشهر في الرباط الصليبي.