شكرا لقرائتكم خبر الهلال يبقي العبدان ويبعد باهبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبهذه الخطوة تكون إدارة نادي الهلال قطعت الطريق على كل الأندية التي كانت تنوي التعاقد مع العبدان في الفترة الحالية.
من جهة أخرى تأكد خروج لاعب خط الوسط هتان باهبري عن حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لمباراة الديربي المرتقبة أمام النصر في الخامس من أغسطس المقبل في إطار الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم جاهزية اللاعب وتأخره في العودة إلى التدريبات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبذلك ينضم باهبري إلى زميله عبدالله عطيف الذي سيغيب هو الآخر عن المباراة لعدم جاهزيته أيضا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به قبل 4 أشهر في الرباط الصليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يبقي العبدان ويبعد باهبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.