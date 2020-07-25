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الهلال يبقي العبدان ويبعد باهبري

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- بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مع اللاعب الشاب الصاعد حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حمد العبدان على توقيع عقد احترافي لمدة 3 مواسم مقبلة، ليكون العقد الاحترافي الأول لصانع اللعب الشاب.

وبهذه الخطوة تكون إدارة نادي الهلال قطعت الطريق على كل الأندية التي كانت تنوي التعاقد مع العبدان في الفترة الحالية.

من جهة أخرى تأكد خروج لاعب خط الوسط هتان باهبري عن حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لمباراة الديربي المرتقبة أمام النصر في الخامس من أغسطس المقبل في إطار الجولة الـ23 لدوري الأمير للمحترفين، وذلك لعدم جاهزية اللاعب وتأخره في العودة إلى التدريبات نتيجة إصابته بفيروس المستجد، وبذلك ينضم باهبري إلى زميله عبدالله عطيف الذي سيغيب هو الآخر عن المباراة لعدم جاهزيته أيضا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به قبل 4 أشهر في الرباط الصليبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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