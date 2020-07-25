شكرا لقرائتكم خبر ختام الدوري الإنجليزي.. صراع ثلاثي على البقاء وثنائي على مقعد أوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يشتعل الصراع بين أستون فيلا وواتفورد وبورنموث على تجنب الهبوط للدرجة الأولى، فيما يصطدم مانشستر يونايتد وليستر سيتي في موقعة مثيرة لاقتناص بطاقة التأهل لدوري الأبطال الأوروبي.

وهبط نورويتش سيتي رسميا إلى الدرجة الأولى، فيما يدور الصراع حاليا بين أستون فيلا وواتفورد وبورنموث على تجنب مرافقته.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف أمام واتفورد، فيما يحتل بورنموث المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 31 نقطة.

ويحتاج بورنموث إلى معجزة للبقاء تتمثل في فوزه على مضيفه إيفرتون وخسارة أستون فيلا وواتفورد.

ويصطدم ليستر سيتي بمانشستر يونايتد في مباراة يتأهل فيها الفائز لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق الأهداف أمام تشيلسي، ويحتل ليستر المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

ويحتاج تشيلسي إلى التعادل مع وولفرهامبتون لضمان المشاركة بدوري الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين، كما سيكون التعادل كافيا لمانشستر يونايتد لمرافقة ليفربول ومانشستر سيتي اللذين تأهلا رسميا في وقت سابق فيما يحتاج ليستر سيتي للفوز من أجل التأهل.

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ويختتم نورويتش سيتي، صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، مسيرته بالبطولة في ضيافة مانشستر سيتي.

وقد تحسم الأهداف هوية الفريقين الآخرين الهابطين مع نورويتش سيتي إلى دوري الأولى.

ويخوض أستون فيلا المرحلة الأخيرة وهو يتمتع بفارق هزيل على منافسيه في معركة تجنب الهبوط من حيث فارق الأهداف، حيث تحسن فارق الأهداف السلبي للفريق ليصبح (- 26 هدفا) مقابل (- 27 هدفا) لكل من واتفورد وبورنموث.

وإذا حقق أستون فيلا الفوز، سيكون واتفورد بحاجة إلى الفوز في مباراته بنتيجة أفضل بهدفين على الأقل أكبر من نتيجة أستون فيلا. أما في حالة تعثر أستون فيلا، سيكون أي فوز لواتفورد كافيا لبقائه.

ويختتم ليفربول المتوج باللقب، مسيرته على ملعب نيوكاسل. ويأمل ليفربول في الفوز ليحقق رقما قياسيا وهو بلوغ النقطة 99 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدوري، بفارق نقطة عن الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد والبالغ 100 نقطة والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.

ويستطيع توتنهام حجز مكان بالدوري الأوروبي إذا تقدم للمركز السادس بالفوز على مضيفه كريستال بالاس بشرط عدم فوز وولفرهامبتون على تشيلسي،

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 58 نقطة بفارق نقطة خلف وولفرهامبتون.