شكرا لقرائتكم خبر الفتح يعدل مسار فيتوريا مع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الخسارة 1-3 أمام الفتح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، إلى عقد اجتماع مع اللاعبين في أول أيام المعسكر الداخلي بالنادي، استعدادا لاستكمال بقية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد فيتوريا على اللاعبين ضرورة استشعار أهمية المرحلة المقبلة والقتال في جبهتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم التراخي كما حدث في مباراة الفتح الودية التي جرت الأربعاء الماضي، فبعد أن كان الفريق متقدما بهدف سمح للفتح في الشوط الثاني بتعديل النتيجة ثم التقدم وتعزيزها بهدف ثالث.

كما طالب فيتوريا اللاعبين بضرورة الالتزام بالبرنامج التأهيلي والغذائي لتحقيق المطلوب منهم في المرحلة المقبلة، مجددا في الوقت نفسه ثقته في كل لاعبيه وقدرتهم على تجاوز المرحلة حتى في ظل الغيابات.

وفي سياق متصل يتابع فيتوريا حالة المدافع عبدالله مادو، حيث ينتظر أن يتسلم غدا تقريرا من الجهاز الطبي حول حالة اللاعب قبل البدء في إخضاعه إلى اختبارات بدنية تحدد مدى حالة جاهزيته البدنية، ومن ثم اتخاذ قرار بالاعتماد عليه في المباريات الأولى المقبلة للفريق بالدوري، وأهمها مواجهة الهلال في الخامس من أغسطس المقبل، أو الاعتماد على عناصر بديلة، من بينها عمر هوساوي ونايف الماس، لمجاورة عبدالإله العمري في خط الدفاع.

وسيلعب النصر مباراتين في معسكره الحالي أمام الرائد والدرعية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين كآخر مواجهتين في برنامجه الإعدادي، حيث سبقهما 3 مواجهات أمام فرق الأنوار والشعلة والفتح.