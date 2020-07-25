إصابة تشافي بفيروس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز أمس، إن نتيجة فحص اختبار الكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية. وقال تشافي (40 عاما)، «قبل أيام قليلة، جاءت نتيجة الفحص الأخير الذي خضعت له إيجابية لفيروس كورونا، لحسن الحظ، أشعر أنني بخير، ولكن سيتم عزلي حتى يتم التأكد من شفائي».

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