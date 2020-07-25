6 ملايين دولار من دولي السباحة لرياضييه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد الاتحاد الدولي للسباحة خطة دعم لمواجهة آثار فيروس كورونا ، حيث وفر أكثر من 6 ملايين دولار لمساعدة الرياضيين على المنافسة بأولمبياد طوكيو الصيف المقبل، على أن يتم التمويل عبر 3 برامج، حيث سيتم منح 160 اتحادا وطنيا 4 ملايين دولار لتقديم الدعم لتدريب الرياضيين وتغطية تكاليفهم اليومية، و460 ألف دولار إلى المنظمات القارية لتأمين موارد إضافية للرياضيين، ومليوني دولار إلى رياضيين تم اختيارهم للمشاركة برنامج منح الاتحاد. وحدد الاتحاد الدولي برئاسة خوليو ماليوني برنامجا شاملا لدعم رياضيي النخبة المرشحين لاحراز الميداليات، بالاضافة إلى رياضيي الجامعات fالبلدان النامية. ويتضمن برنامج المنح تقديم مساعدات إلى 100 رياضي من الاتحادات الوطنية التي لا تملك رياضيين حققوا معايير التأهل الأولمبية.

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