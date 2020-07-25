الياباني كيتا ينضم للبوندسليجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم مع لاعب خط الوسط المهاجم الياباني، كيتا إندو، قادما من يوكوهاما إف مارينوس الياباني على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع وجود بند في العقد يتيح انتقاله نهائيا للفريق الألماني. وخاض إندو (22 عاما) خلال مسيرته مع يوكوهاما 141 مباراة سجل خلالها 16 هدفا.

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