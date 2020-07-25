شكرا لقرائتكم خبر فولفسبورج يستبعد ضم لاعب سوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي تصريحات لصحيفة « فولفسبورجر الجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، قال فيتر» يجب في هذه الحالة الاعتماد على جانب الإيرادات من دوري الأبطال، وهو ما ليس لدينا كما هو معروف، أو أن تكون هناك شركة أم تنضح بالثراء، وهو ما ليس لدينا أيضا في هذه الأوقات».
يشار إلى أن فيتر هو المدير المالي لشركة فولكس فاجن التي اضطرت إلى اللجوء لإجراءات تقشف بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأعرب فيتر عن اعتقاده بأن التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل لن يكون واقعيا لهذا السبب.
في الوقت نفسه، قال فيتر إن التأهل لهذه البطولة يظل بطبيعة الحال هدفا للنادي،» لكننا إذا قلنا الآن إن لدينا عزما أكيدا على التأهل إلى دوري الأبطال في العامين المقبلين، فيجب أن تكون لدينا مبالغ مختلفة تماما، وهذه غير متاحة من ناحية، كما أنه ليس هناك ضمان لها من ناحية أخرى».
وأوضح فيتر أن الهدف هو التأهل من جديد إلى الدوري الأوروبي.
يشار إلى أن فولفسبورج سيلتقي في الخامس من الشهر المقبل شاختار دونيتسك الأوكراني بكييف في مباراة العودة في ثمن نهائي البطولة، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل توقف كورونا، قد أسفرت عن فوز الفريق الأوكراني 2-1.
كانت هذه تفاصيل خبر فولفسبورج يستبعد ضم لاعب سوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.