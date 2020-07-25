مانشستر يونايتد يريد كومان

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وبحسب مجلة «ذا اتلانتيك»، أجرى مانشستر يونايتد بالفعل محادثات مع المهاجم.
يشار إلى أن كومان مرتبط بعقد مع بايرن حتى 2023.
وكانت جهود يونايتد منصبة حتى الآن على ضم لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو.
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