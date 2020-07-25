شكرا لقرائتكم خبر مانشستر يونايتد يريد كومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صحفي في إنجلترا أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، يسعى لضم لاعب بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان (24 عاما) إلى صفوفه. وبحسب مجلة «ذا اتلانتيك»، أجرى مانشستر يونايتد بالفعل محادثات مع المهاجم. يشار إلى أن كومان مرتبط بعقد مع بايرن حتى 2023. وكانت جهود يونايتد منصبة حتى الآن على ضم لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يريد كومان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.