شكرا لقرائتكم فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي في الأهلي بعد ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى على بديل أحمد قتحى الظهيرالأيمن للقلعة الحمراء والمنتهي تواجده بداخل الفريق حتى نهاية الموسم الجاري لارتباطه بعقد رسمي مع فريق بيراميدز لثلاث مواسم قادمة .

ونجحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على تجديد التعاقد بشكل رسمي لمدافع الفريق كريم يحيى الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، لمدة 5 مواسم قادمة، حيث كان سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الكروي الجاري، إلا أن توفيق، حصل على توقيعه لمدة 5 سنوات.

وشهدت المباراة الودية بين الأهلي وسموحة التي انتهت بفوز الأحمر على الفريق السكندري برباعية نظيفة، مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، مشاركة كريم يحيى ضمن صفوف نادي سموحة، وقام فايلر بمتابعة اللاعب خلال المباراة وسيحسم قراره النهائي بشأن اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن سموحة يرغب في تجديد إعارة اللاعب موسم جديد.

كما دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالجوكر أحمد فتحي في المباراة الودية مع الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني ، حيث يأمل فايلر في الحفاظ على لياقة أحمد فتحي لاعب الفريق حتى نهاية الموسم للاعتماد عليه في المباريات الرسمية سواء بالدوري المصري الممتاز أو بطولة أفريقيا نظراً لعدم وجود بديل للاعب في صفوف القلعة الحمراء ما يجعل الجوكر أحد الأسلحة التي سيلجأ لها المدرب السويسري خلال المباريات الرسمية المقبلة.

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وأعلن نادي بيراميدز انتقال أحمد فتحي رسمياً لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد فشل مفاوضات اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء للتجديد له في المواسم المقبلة.

ويعتبر كريم يحيى، الحل الأمثل في الوقت الحالي فى حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لتعويض رحيل أحمد فتحي، بداية الموسم الكروي الجاري، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والمساك.، في الوقت الذى يبحث فيه الجهاز الفني للنادي الأهلي عن بديل قوي للاعب أحمد فتحي، الذي من المقرر انضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب كما ينافس بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي تعد البطولة التي يمني الجمهور نفسه بتحقيقها والعودة من جديد للظهور في نهائيات كأس العالم للأندية من جديد.

واكتسح النادي الأهلي، نظيره سموحة وديًا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وأحرز كهربا، الهدفين الأول والثالث في الدقيقة 43، 80، ومروان محسن، في الدقيقة 51، وأخيرا جونيور أجايي، في الدقيقة 82.