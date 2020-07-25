شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعد لودية المقاصة بمران خفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات خفيفة اقتصرت على الاستشفاء وذلك ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى، ويلتقى الدراويش وديا غدا أمام مصر المقاصة وذلك فى ختام سلسلة مبارياته التجريبية.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز الاكتفاء بمران صباحى فى الملعب، من أجل منح اللاعبين اكبر قسط من الراحة قبل خوض ودية الغد.. كما عقد جوميز، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة. أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، النادى الاسماعيلى بإجراء مسحة كورونا الخامسة للفريق بعد غد، الاثنين، استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأبلغت اللجنة الطبية مسئولى نادى الإسماعيلى بوجود ثلاث حالات إيجايبة فى المسحة الرابعة للفريق كانت من نصيب محمد حمدى زكى مهاجم الفريق وطارق أبو الليل المدير الإدارى وأحمد سالمان إدارى الفريق، بينما جاءت نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا سلبية، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتباراً من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.