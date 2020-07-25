شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف عن سر غياب جنش عن ودية بيراميدز وتدريبات الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل فريق الزمالك ، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم ، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تماما.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.

من ناحية أخري، حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد زيزو برفقة أسرته في زيارة سريعة المنيا، ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

بينما خضع الثلاثي محمود عبد الرازق " شيكابالا " ويوسف إبراهيم "أوباما" والكونغولي كاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تدريبي خاص على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجًا تدريبيًا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.

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فيما خضع باقي لاعبي الفريق لتدريبات بدنية قبل المران الركض مع إجراء إطالات تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية مع مجموعة وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد مع مجموعة أخرى.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدًا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.

وأصبح حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في العضلة الأمامية التي ابعدته عن مباراة الزمالك الودية الأخيرة أمام بيراميدز، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة وادي دجلة الودية غدا.

كما انتظم الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، وانتهى مؤخرا الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي وضعه لهما الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب الأخير.