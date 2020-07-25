الزمالك ودجلة يتفقان على إقامة المباراة الودية من 4 أشواط × 30 دقيقة

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جدة - عمرو شويل اتفق الجهازين الفنيين للزمالك و وادى دجلة، على إقامة المباراة الودية التى ستجمعهما غدًا الأحد على ملعب بتروسبورت، من 4 اشواط على أن يكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة، لتصبح مدة المباراة 120 دقيقة، يستطيع خلالها الفريقين تجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة لرفع معدل اللياقة البدنية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.
واستقر الزمالك ووادى دجلة على خوض المباراة الودية باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، نظرا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.
وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غد، الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب وذلك بالمواجهة الودية التى جمعت الفريق الأبيض مع بيراميدز وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتهما باستاد برج العرب يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب، وذلك فى منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الأحد لمواجهة دجلة فى اليوم ذاته، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق جديد بداية من يوم الإثنين المقبل، فى برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق فى معسكر مغلق أخر فى برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.
فيما استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة فى المباريات الودية حيث لن يشارك الثنائى فى مواجهة وادى دجلة، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس كورونا ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى مواصلة الثنائى الخضوع للبرنامج التأهيلى ثم المشاركة فى التدريبات الجماعية والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدفع بهما فى المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يتسبب التسرع فى إشراكهما فى لحاق أى إصابة عضلية بهما، بعدما عاد الثنائى منتصف الأسبوع للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى من فيروس كورونا.
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