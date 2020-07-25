شكرا لقرائتكم النجم الساحلي يخطر الأهلي بأخر مستجدات سداد غرامة سليماني كوليبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي اتصالات من النجم الساحلي خلال الأيام الماضية أكد خلالها الأخير أنه بصدد بيع لاعبه الجزائرى كريم العريبي من أجل سداد المستحقات المتأخرة للأهلي الخاصة بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أي ما قرب من 22 مليون جنيه مصري ، والتى تعهّد النادي التونسي بسداها للأهلي قبل أكثر من عام لكنه تقاعس فقام الاهلي بتصعيد الأمر للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلي واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.
وأكدت إدارة النجم الساحلي لنظيرتها في الاهلي أنها في طريقها لبيع الجزائري كريم العريبي نجم الفريق في غضون أيام ثم ستقوم بتسديد غرامة الاهلي بعدما أكد الفيفا أن عدم التسديد الغرامة سيعني منع النجم من القيد 3 فترات قيد وعدم مشاركته في بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.
وكان "فيفا" قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.
وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.
كما شمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادي الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي: - حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا». - حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».
وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه. يذكر أن النادي الأهلي هو أول نادٍ على مستوى القارة الإفريقية يوظف لائحة تراخيص الأندية، التي تنص على عدم مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية المختلفة إذا كان عليها مديونيات للغير سواء لاعبين أو أندية أو أي جهات أخرى.
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