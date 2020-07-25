شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. تدريبات خاصة لـ شيكابالا وأوباما وكاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" والكونغولي كاسونجو كابونجو ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لبرنامج تدريبي خاص على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وخصص الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا للثلاثي بالركض حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي لهم.

فيما خضع باقي لاعبي الفريق لتدريبات بدنية قبل المران الركض مع إجراء اطالات تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية مع مجموعة وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد مع مجموعة أخرى.

Advertisements

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد بعد ختام معسكر برج العرب الأخير حيث يخوض مباراة ودية غدا الأحد مع وادي دجلة ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.

وأصبح حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في العضلة الأمامية التي ابعدته عن مباراة الزمالك الودية الأخيرة أمام بيراميدز، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة وادي دجلة الودية غدا.

كماانتظم الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، وانتهى مؤخرا الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي وضعه لهما الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب الأخير.