12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فوينلابرادا الإسباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي فوينلابرادا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم ظهور 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه يوم السبت، ليرتقع بذلك العدد الإجمالي للإصابات فيه إلى 28 حالة.
وكان من المقرر أن يخوض فوينلابرادا مباراته الأخيرة في موسم دوري الدرجة الثانية أمام ديبورتيفو لاكورونيا الاثنين الماضي لكن المباراة تأجلت بعد ظهور عدة إصابات بالعدوى في الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية.
وبين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات من الفريق الأول والطاقم التدريبي الموجودين في الحجر الصحي حاليا إلى جانب أربع حالات ظهرت في مدريد، وقال النادي في بيان: يود نادي فوينلابرادا أن بعبر عن عميق ألمه وقلقه بعد الجولة الأخيرة من الفحوص التي بلغ على إثرها إجمالي عدد الإصابات بالنادي إلى 28 حالة، وأحد اللاعبين أدخل المستشفى يوم الجمعة لكن حالته مستقرة ولا يعاني من أعراض خطيرة.
وبعد الجولة الأخيرة من المباريات التي أقيمت الاثنين الماضي أصبح فوينلابرادا في حاجة للتعادل ليعود إلى المركز السادس وينتزع بطاقة التأهل لملحق الترقي، وقال النادي إنه سيبحث خطواته المقبلة وسيناقش الموقف مع رابطة الدوري الإسباني.
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