شكرا لقرائتكم الشباب يمدد عقد الصليهم حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان يوم السبت تمديد عقد لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم حتى نهاية الموسم الرياضي 2019 - 2020. وكتب الشباب في بيانه "مددت إدارة نادي الشباب عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالمجيد الصليهم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي". وكان الصليهم قد وقع مع نادي النصر رسمياً لمدة 3 سنوات في يناير الماضي وذلك بعد دخوله الفترة الحرة وعدم تجديد عقده مع الشباب. وشارك لاعب الوسط مع ناديه هذا الموسم في 19 مباراة بمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وسجل خلالها هدفين.

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