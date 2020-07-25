شكرا لقرائتكم بارما يزيد معاناة بريشيا ويتجاوزه بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمق فريق بارما جراح مضيفه بريشيا وفاز عليه 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت المباراة بمثابة تحصيل حاصل لفريق بريشيا بعدما تأكد قبل فترة هبوطه للدرجة الثانية. الفوز رفع رصيد بارما إلى 46 نقطة في المركز العاشر وظل بريشيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

وتقدم ماتيو دارميان بهدف لبارما في الدقيقة 59 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك دانييلي ديسينا التعادل لبريشيا قبل أن يحسم ديان كولوسيفسكي الفوز لبارما بهدف في الدقيقة 81.