«الفضيحة».. تصريحات فاروق جعفر تفجر بركان الغضب في إفريقيا.. والمغرب يطالب «الكاف» بسحب الألقاب القارية من الزمالك

أثارت التصريحات الأخيرة لنجم الزمالك السابق، فاروق جعفر، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل صداها إلى الإعلام العربي، وخاصة المغربي.

وطالبت وسائل الإعلام المغربية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بفتح تحقيق موسع في التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر أمس الجمعة على قناة الزمالك.

وكان جعفر قد صرح بأن الزمالك استفاد من مجاملات تحكيمية في البطولات الإفريقية، حيث كان يعرض عليه كقائد للفريق، إما الحصول على ضربة جزاء أو طرد لاعب منافس في مقابل النزول في فنادق كبيرة وركوب سيارات فارهة.

وقال موقع "البطولة" المغربي إنه يجب فتح تحقيق لمعاقبة "مفسدي الكرة الإفريقية، وسحب ألقابهم وانتصاراتهم، خاصةً وأن القارة عانت طويلًا من التحكيم الذي كان يُشترى بمجرد نزول رجال الصافرة في فنادق فخمة"، بحسب قولها.

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وقال جعفر في تصريحاته إن خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم.

وقال جعفر: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟".

وأشار إلى أن وخلال مباريات منتخب مصر بالتصفيات الافريقية لكأس العالم 1990، كان الحكام يتغاضون عن بعض الكرات، قائلاً: "الكرة كانت تدخل المرمى ولا يحتسبها الحكم."

وتابع: "نادي الإسماعيلي ايضا استفاد من الاخطاء التحكيمية وفاز ببطولة أفريقيا للأندية، بعدما قام علي أبو جريشة بالحصول على الكرة بيده".