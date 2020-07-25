شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف لنجوم الإسماعيلى قبل ودية مصر المقاصة غدًا استعدادًا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات خفيفة اقتصرت على الاستشفاء وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى. ويلتقى الدراويش وديًا غدًا أمام مصر المقاصة وذلك فى ختام سلسلة مبارياته التجريبية.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز الاكتفاء بمران صباحى فى الملعب، من أجل منح اللاعبين أكبر قسط من الراحة قبل خوض ودية الغد.. كما عقد جوميز، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، النادى الإسماعيلى بإجراء مسحة كورونا الخامسة للفريق بعد غدٍ الإثنين، استعدادًا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأبلغت اللجنة الطبية مسئولى نادى الإسماعيلى بوجود ثلاث حالات إيجايبة فى المسحة الرابعة للفريق كانت من نصيب محمد حمدى زكى مهاجم الفريق وطارق أبو الليل المدير الإدارى وأحمد سالمان إدارى الفريق، بينما جاءت نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا سلبية، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتباراً من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

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كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.