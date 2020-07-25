شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لعلاج أخطاء حراس مرمى سموحة بعد رباعية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حمادة صدقي المدير الفني لسموحة من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق دراسة الأخطاء التى وقع فيها الهانى سليمان حارس مرمى الموج الأزرق خلال المباريات الودية التى خاضها الفريق وأدت لخسارته بخماسية أمام الزمالك ورباعية أمام الأهلى وعلاجها فى أسرع وقت ممكن.

ويدرس حمادة صدقى الاعتماد على عمر صلاح الحارس الثانى بالفريق خلال المباريات الودية المقبلة للفريق لتجهيزه بالشكل المناسب حتى يكون جاهزًا للمشاركة أيضا فى ظل هبوط مستوى الهانى سليمان.

كان الهانى سليمان يعيش فترة من التألق خلال الموسم الحالى مع سموحه قبل فترة التوقف دفعت البعض للمطالبة بضمه لصفوف المنتخب الوطنى، ويحاول الحارس العودة لمستواه العالى خلال الفترة الحالية .

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من ناحية أخرى غادر فرج عامر، رئيس نادى سموحة الواتس اب، الذى يجمعه بالجهاز الفنى ولاعبى فريقه بعد النتائج السيئة التى يحققها الفريق فى اللقاءات الودية والهزيمة من الزمالك بخماسية مقابل هدف والخسارة أيضا من الأهلى برباعية نظيفة.

ورفض فرج عامر العودة للجروب من جديد بالرغم من محاولات البعض، رابطا عودته بتحسن النتائج فى اللقاءات، خاصة أن الفريق يظهر بشكل سيئ حتى الآن.