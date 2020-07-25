شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام جاهز للمشاركة في المباريات عقب شفائه من العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في العضلة الأمامية التي ابعدته عن مباراة الزمالك الودية الأخيرة أمام بيراميدز، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة وادي دجلة الودية غدًا.

كما انتظم الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، وانتهى مؤخرا الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي وضعه لهما الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب الأخير.

وانطلقت منذ قليل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وبدأ المران بجلسة خاصة بين أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق واللاعبين للحديث عن أخطاء مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بيراميدز، خاصة في خط الدفاع وطالبهم بضرورة التركيز وتفادي الأخطاء قبل عودة المباريات الرسمية مرة أخرى.

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ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد ويلتقي مع وادي دجلة غدا الأحد على أن يعاود معسكر برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية سعودية، إن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، طالب بشكل رسمي ضم عمر خربين مهاجم الهلال السعودى، وحسبما أشارت صحيفة "الرياض"السعودية، فإن مدرب الزمالك طالب إدارة نادية بالتفاوض مع مسئولي الهلال السعودى لضم السوري عمر خربين صاحب الـ 29 عاماً مهاجم بيراميدز السابق