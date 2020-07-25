شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعتذر لنجوم 90 عن ما بدر من فاروق جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد صلاح نجم الزمالك السابق على تقديم الاعتذار لمنتخب 90 عما بدر من فاروق جعفر من تصريحات بشأن تأهلهم إلى المونديال بمجاملات التحكيم مؤكدًا فى تصريحات لـ"الخليج 365": جيل 90 أفضل من مثل الكرة المصرية، عاتبًا على ما قاله فاروق جعفر مؤكدًا أنه لا يصح ما قاله مطلقًا بشأن نجوم أثرت الكرة المصرية بالإنجازات.

وقال صلاح هذا الجيل أدخل الفرحة على المصريين محققًا إنجازًا تخطي الخمسين عامًا وبذلوا جهدا كبيرا حتى وصولوا إلى كأس العالم الذى غابت عنه مصر لعقود كثيرة وامتلأت الشوارع فرحًا بهذا الإنجاز الكبير فكيف نتهمهم بالمجاملات

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وفجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.