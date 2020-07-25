شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يتفوقون على مدربى الأهلى والزمالك بالدورى.. غياب إسماعيلاوى.. وظهور سكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عجلة الدورى للعمل من جديد يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة من التوقف دامت لمدة ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله منذ بداية الموسم الجارى وأدى لتجميد النشاط الكروى لحصر الوباء بالشكل الكافى، ومع قرار الحكومة المصرية بضرورة عودة الحياة لطبيعتها، بدأت الأندية فى إقامة المعسكرات المغلقة وإقامة بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

ورغم توقف المسابقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر نرى أن هناك بعض المتغيرات التى حدثت فى تشكيل الأجهزة الفنية للأندية على رأسها رحيل مجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق لأسوان عن القيادة الفنية للفريق والتعاقد مع أحمد كشرى .

فى الوقت نلاحظ استمرار كل الأجهزة الفنية الأجنبية على رأس القيادة الفنية لستة أندية، ورفضهم مغادرة البلاد خلال جائحة كورونا لشعورهم بالراحة والطمانينة بعدما قاموا بمشاهدة أعداد الوفيات فى الدول الأخرى مفضلين البقاء بمصر.

ومنذ فترة طويلة لم تحدث كثيرًا أصبح عدد المدربين الأجانب فى الدورى أكبر بكثير من مدربى الأهلى والزمالك والأندية الاخرى، بسبب رغبة رؤساء الأندية فى التطوير والبحث عن مديرين فنيين يحققون النتائج المرجوة .. نرصد فى التقرير التالى أهم هؤلاء المدربين:

المدربين الاجانب

يقود المدرب الاجنبى 6 أندية بالدورى المصرى بداية من الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مرورًا بالفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، والفرنسى جوميز المدير الفنى للإسماعيلى، والبرتغالى بيدرو المدير الفنى للجونة، والكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفنى لبيراميدز واليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى لوادي دجلة.

4 مدربين أهلاوية

ويضم الدورى 4 مدربين أهلاوية هم مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب وأحمد كشرى المدير الفنى لأسوان.

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3 مدربين زملكاوية

ويمثل الزمالك 3 مدربين وهم حلمي طولان المدير الفنى لإنبي وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر وعبد الحميد بسيوني المدير الفنى لطلائع الجيش بعد تصعيده عقب رحيل طارق يحيي

3 مدربين إسكندرانية

وهناك ظهور مميز لمدربى الإسكندرية حيث يقود طارق العشرى نجم الإتحاد السكندرى الأسبق فريق المصرى، بينما يقود طلعت يوسف الإتحاد للموسم الثانى، فى الوقت الذى تم تصعيد محمد حليم كمديرا فنيا لحرس الحدود بعد رحيل العشري.

غياب إسماعيلاوى

ويظهر فى الدورى هذا الموسم غياب المدربين المنتمين لمدرسة الإسماعيلى باستثناء إيهاب جلال الذى يقود حاليًا مصر المقاصة ومن قبلها المصرى ، فنرى عدم وجود عماد سليمان أو خالد القماش أو حمزة الجمل أو غيرهم من أبناء السمسمية.

المزين يقود طنطا

بينما يقود أيمن المزين فريق طنطا صاحب إنجاز صعود ابناء السيد البدوى للأضواء من جديد فى التجربة الأولى له كمدير فنى بالدورى بشكل كامل، حيث إنه قام بصعود الرجاء المطروحى من قبل وقاده لثلاث مباريات بالدورى ثم اعتذر عن استكمال مهام عمله