شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لتصحيح الأخطاء وانتظام مصطفى فتحي وكريم بامبو في تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، وانتهى مؤخرًا الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي وضعه لهما الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب الأخير.

وانطلقت منذ قليل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وبدأ المران بجلسة خاصة بين أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق واللاعبين للحديث عن أخطاء مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بيراميدز، خاصة في خط الدفاع وطالبهم بضرورة التركيز وتفادي الأخطاء قبل عودة المباريات الرسمية مرة أخرى.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد ويلتقي مع وادي دجلة غدا الأحد على أن يعاود معسكر برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية سعودية، إن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، طالب بشكل رسمي ضم عمر خربين مهاجم الهلال السعودى، وحسبما أشارت صحيفة "الرياض" السعودية، فإن مدرب الزمالك طالب إدارة نادية بالتفاوض مع مسئولي الهلال السعودى لضم السوري عمر خربين صاحب الـ 29 عاماً مهاجم بيراميدز السابق.

أضافت الصحيفة، إن كارتيرون مدرب الزمالك أبدى إعجابه بضم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودى وبيراميدز السابق، خاصة في النصف الثانى من الموسم الماضى مع الأخير.

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وشارك عمر خربين في 16 مباراة مع الهلال السعودي وسجل 5 أهداف و 3 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي.

وخاض عمر خربين، اللاعب الأسبق للظفرة الإماراتي، في 12 مباراة مع بيراميدز وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لاستئناف الدوري المصري الممتاز بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل، وأمامه مواجهة مرتقبة أمام الرجاء المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل.