شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 6 حالات كورونا بالترسانة بعد المسحة الطبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت 6 حالات كورونا بنادى الترسانة الذى ينافس بدورى القسم الثانى بعد إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى على دفعتين أمس وأول أمس قبل عودة الفريق للتدريبات اليوم استعدادًا لاستئناف دورى القسم الثانى يوم 20 سبتمبر المقبل.

وقام الجهاز الفنى للشواكيش بقيادة شاكر عبد الفتاح بعزل السداسى فى منازلهم ومطالبتهم باتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية خلال المدة التى حددتها اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

من ناحية أخرى ووافق مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق السعيد على تعيين محمد حسين مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول للكرة خلفًا لعصام محمود الذى اعتذر عن الاستمرار في المهمة لظروف خاصة به ، وتعيين محمد حسين مدربًا لحراس المرمى تعد ضمن سياسة إدارة الشواكيش التي تعتمد على أبنائها حيث يقود الجهاز الفني للفريق الأول جهاز فنى ترسناوى بقيادة شاكر عبد الفتاح كله من أبناء النادى.

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واعتذر عصام محمود، مدرب حراس مرمى الترسانة، عن الاستمرار فى منصبه لظروف شخصية، وقال: "أبلغت طارق سعيد رئيس الترسانة وشاكر عبد الفتاح المدير الفنى للفريق باعتذاري عن الاستمرار فى منصبى لظروف شخصية، رغم المكانة المميزة للشواكيش فى قلبى، وبشكرهم كل مسئولى الترسانة خاصة طارق سعيد وشاكر عبد الفتاح على قبول الاعتذار.