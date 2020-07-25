شكرا لقرائتكم خبر عن "سيسيه" يخضع لمسحة طبية قبل الانضمام للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى لمسحة طبية عن طريق إدارة النادى بعد عودته من بلاده فجر اليوم للاطمئنان عليه، حيث رافقه مدير الكرة عبد الجليل إمام للاطمئنان على نتيجة المسحة من فيروس كورونا.

وسينضم سيسيه إلى تدريبات الفريق مباشرة عقب الاطمئنان على نتيجة المسحة حيث كان اللاعب منتظمًا فى التدريبات بمعرفه أحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال عن طريق الكونفرانس، ومن المقرر عمل فتره إعداد مصغرة بمعرفة الجهاز الطبى والمخطط البدنى لسرعة تجهيز اللاعب لمباريات الدورى الممتاز.

وأجرى محمد مصيلحى اتصالا هاتفيا بالجهاز الفنى ومدير الكرة للاطمئنان على سلامة اللاعب وأوصى بضرورة تجهيز جميع مستلزماته وسرعة تجهيزه للعودة للمباريات والتدريبات مرة أخرى.

من ناحية أخرى أكد إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى، أنه يتمنى إعادة تجربته السابقة مع إنبى داخل صفوف زعيم الثغر لما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية يستطيع من خلالها إنتاج أكثر من ناشئ وتصعيده لصفوف الفريق الأول وقيادة الاتحاد نحو منصات التتويج.

ويعد إمام محمدين أحد أفضل رؤساء قطاع الناشئين فى مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة بعدما نجح فى صناعة أكثر من نجم قادوا المنتخبات وانتقلوا لأندية القمة، ومنهم من احترف خارجيًا، مثل محمود كهربا وعلى لطفى ومحمد أبوجبل وعبد الله جمعة وغيرهم من نجوم المارد البترولى، كما انهم استطاعوا الحصول على بطولتين لكأس مصر بفضل هؤلاء اللاعبين.

وأكد إمام محمدين أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة الموقف بالكامل واختيار الأجهزة الفنية على مستوى عال والذهاب لكل مكان فى الإسكندرية من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل سيد البلد فى بطولات الجمهورية والمنافسة عليها والعمل مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول على تصعيد أكثر من لاعب كل فترة للتدريب من الفريق الأول.

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