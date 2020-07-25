مرتضى: سأرد على "الكتائب الإلكترونية للأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيرد على الجدل المثار حول تصريحات فاروق جعفر، قائد الأبيض السابق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء عبر الحساب الرسمي لمرتضى منصور عبر "فيسبوك": "بعد قليل المستشار مرتضى منصور يرد على الكتائب الإلكترونية للنادي الأهلي بخصوص حديث الكابتن فاروق جعفر".

كان فاروق جعفر أطلق تصريحات مثيرة للجدل بأن التحكيم الإفريقي كام يساعد الأندية الإفريقية في الثمانينات، مؤكدا وجود تلاعب بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990.

ثم عاد فاروق جعفر ليؤكد في مقطع فيديو أنه لم يكن يقصد تصريحاته، مشيرا إلى أن مصر ستظل زعيمة الكرة الإفريقية.