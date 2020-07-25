شادي محمد يعلق على تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سخر شادي محمد، لاعب الأهلي السابق، من التصريحات التي اطلقها فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، والتي احدثت حالة من الجدل في الأوساط الرياضية.

وكتب شادي محمد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:" للأمانة الكابتن فاروق جعفر تفوق على نفسه وبطولات الثمانيات طلعت حرام اما التسعينات والألفينات فاسامة نبيه شرحها كانت تفويته من أجل الكيان، فعلا السبعة أكبر من التسعة وعجبي.

وأضاف:"كابتن تاريخى بقا .. ولا شوفت حكم ولا اتكلمت مع حكم ولا روحنا كيرو فسيتفال ولا سيتى ستارز ولا مول العرب ولا كارفور اسكندريه ولاحتى السوق الحميدى .. انا مره واحده شوفت واحد اسمه العرجون خسرنى بفعل فاعل على ارضى ووسط جمهورى".

وكان فاروق جعفر قد خرج عبر قناة الزمالك ليصرح بأن الفرق المصرية استفادت من التحكيم الأفريقي خلال فترة الثمنينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أنه كان يجلس مع الحكام قبل مواجهات الزمالك الأفريقية.

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